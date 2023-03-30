موعد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة 2023.. هل تحدث مفاجأة بالأحداث؟

كشفت قناة DMC اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إذ نال المسلسل منذ عرض أولى حلقاته على جذب العديد من المتابعين والمشاهدين في كل الأنحاء وترقب للأحداث التي تدور في محيط السيدة زينب، بإخراج محمد سامي.

موعد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة 2023

ونستعرض خلال السطور التالية، مواعيد إعادة عرض الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له بشكل يومي، من السبت ليوم الجمعة.

أوضحت قناة DMC، أن موعد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة 2023، يكون في تمام في تمام الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي، وتعاد المرة الثانية الساعة العاشرة إلا ربع مساء، أما على قناة DMC دراما يذاع المسلسل في الساعة السادسة والربع، والإعادة الأولى في تمام 1:30 بعد منصف الليل، والمرة الثانية في الثانية عشر ظهرًا.

أحداث وقصة مسلسل جعفر العمدة وأبطاله

فيما أضافت القناة، أن المسلسل يعرض يومياً من السبت إلى الجمعة في تمام الساعة الـ10:15 مساءً، إذ يشارك في هذا العمل الفني عدد كبير من النجوم اللامعين بإخراج محمد سامي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول شخصية «جعفر العمدة» والتي يجسدها محمد رمضان، إذ يخسر نجله عقب ولادته ويظل يبحث عنه، ومتزوج بـ4 سيدات ويمتلك شركة كبيرة ويدخل في العديد من الصراعات.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون dmc ، القناة الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، عن ترددها وهو 12124، ويكون الاستقطاب أفقي، فيما يكون معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.