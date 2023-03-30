الفنانة منة فضالي تكشف عن سبب تخوفها من دورها في مسلسل جعفر العمدة

قالت الفنانة منة فضالي، إنها كانت متخوفة جدًا من دورها بمسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، لكونه دور كوميدي ولم تؤديه من قبل: «أستاذ سامي لما جه يبعتلي الدور قالي بصي يا منة هتعملي دور نرجس، ونرجس دي هطلة وأنتي هطلة، هي متخلفة وأنتي متخلفة فتعملهولي حلو، فقلتله طيب ماشي».

نصيحة المخرج محمد سامي لمنة فضالي لأداء شخصية نرجس

وأضافت «فضالي»، في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم أف إم»، أنها بمجرد قراءة السيناريو وجدت الدور لطيفًا جدًا، والحوار رائع، كاشفة عن نصيحة المخرج محمد سامي لها خلال أدائها للدور، إذ قال لها لو تم الأداء من الناحية الكوميدية لن ينتج عنه الضحك المطلوب ومن الأفضل أداء الدور بصورة طبيعية.

منة فضالي: محمد سامي يهتم بالتفاصيل

وأوضحت الفنانة منة فضالي، أن المخرج محمد سامي لا يترك التفاصيل، إذ أن البروفات كانت كثيرة، وكان هناك حفظ كثير، لافتة إلى أن المخرج محمد سامي كان يتعب فريق عمل مسلسل جعفر العمدة بسبب زيادته لبعض الكلام غير الموجود بالسيناريو خلال التصوير.