مي كساب لـ«الوطن»: مشهد طلاقي من جعفر العمدة أثر على نفسيتي بالسلب

كشفت النجمة مي كساب كواليس مشهد طلاقها ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة المعروض حاليا في السباق الرمضاني، والذي حقق ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مي كساب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها ممتنة لكل الآراء التي أشادت بطريقة أدائها لشخصية «ثريا»، مضيفة: «أعتبر مشهد طلاق ثريا من المشاهد الصعبة التي جمعتني بـ محمد رمضان، حيث توحدت مع الشخصية آنذاك وشعرت بضيق بالغ بعد التصوير، لدرجة أن زوجي حدثني تليفونيا وقتها، فقلت له: اقفل دلوقتي.. أنا مش قادرة أتكلم».

مي كساب: محمد سامي يضع الممثل صوب أعينه

وأثنت مي كساب على طريقة تعامل المخرج محمد سامي مع الممثلين، مؤكدة أنه يضع الممثل صوب أعينه، ويركز دوما على كل تفاصيله لإخراج أفضل ما لديه من أداء.

قائمة أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، جوري بكر، زينة، طارق النهري وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.