مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. أحمد رزق يلجأ لطبيب نفسي

لجأ أحمد رزق الذي يُجسد شخصية المستشار جلال الفارس ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، إلى طبيب نفسي، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد صادق، وذلك في أول ظهور له بالعمل منذ انطلاقه.

وخلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، دار حديث مطول بين أحمد رزق وأحمد صادق، حيث اشتكى له الأول من معاناته مع الصداع النصفي أغلب الوقت، وعدم قدرته على التعايش معه، حيث أخبره الطبيب أنّ جميع نتائج التحاليل والأشعة جيدة، وما يُعانيه يعود إلى أمراض نفسية.

«أنت قافل صندوق أسرارك بطريقة محكمة»

وخلال الحديث الذي جمع بين الطبيب والمريض، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، قال أحمد صادق إنّ معاناة أحمد رزق تعود إلى التكتيم على أسراره وعدم الإفصاح عنها لأي شخص قريب منه مهما كان: «أنت قافل صندوق أسرارك بطريقة محكمة.. وممكن تكون أسرار العملاء التي بحوزتك تُمثل ضغطًا كبيرًا عليك»، لينفعل أحمد رزق قائلًا: «أنا مش مخبي حاجة.. أنا عاوز أعرف مالي.. أنت أغلى وأهم دكتور في مصر».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، وصولا عمر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.