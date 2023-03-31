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مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023

كتب:

حسن عبد النعيم
12:01 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023

يشغل أهالي قري ومراكز محافظة أسيوط معرفة مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023 الذي يوافق صيام تاسع أيام شهر رمضان الكريم والذي يحرص الصائمون علي تايدتها جماعة في المساجد.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023

 وأعلن قسم التقويمات التابع للهيئة العامة المصرية للمساحة أن مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الجمعة 31-3-2023 تتضمن موعد صلاة الفجر الذي يحين أذانه في تمام الساعة 4.24 صباحا أما الشروق فيحين في تمام الساعة 5.48 دقيقة بحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام في اليوم التاسع

أما موعد صلاة الظهر فيحين في الساعة 12.00 ويرفع أذان صلاة العصر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 3.29 مساء، ويحين موعد أذان المغرب وإفطار اليوم التاسع من شهر رمضان الفضيل في تمام الساعة 6.12 مساء وأما موعد أذان العشاء فيأتي في تمام الساعة 7.28 مساء حيث يبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم 14 ساعة و10 دقائق.

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بقلم حسن عبد النعيم