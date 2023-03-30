إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الخميس الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة التوازن في يد السائقين اللذين فقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث، وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحرواي الغربي، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بعد الطريق الإقليمي، إتجاه أسيوط، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من كامل عبد الهادي كامل، 25 سنة، ومقيم الشيخ زايد، وفرحة بشير، 48 سنة ومقيمة الشيخ زايد، ومحمد بدوي عبد الإمام، 59 سنة، ومقيم بالجيزة، و4 آخرين رفضوا النقل إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بعدة سيارات إلى مكان البلاغ حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتشخيص إصاباتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.