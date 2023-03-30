ملخص الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج.. طه يحتفظ بمذكرات رؤوف

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، إذ حدثت مواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد، عن الأسرار والحياة الشخصية، والمقارنة بينهما، ثم حدثت مشادة كبيرة بينهما وضرب بين بعضهما البعض وانضم أصدقاؤهما، واستيقظت زوجة رؤوف على حلم لشخص يدعي أنه زوجها طارق لطفي، ويُحدثها ويؤكد لها أنه زوجها الحقيقي ثم تتفاجأ بزوجها الحقيقي يخبرها من ذلك الشخص، وتستيقظ بعد ذلك من النوم مباشرة، لذلك يتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج

وشهد ملخص الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج، ذهاب طه عياد الذي يؤدي دوره «الفنان خالد الصاوي»، لمكان رؤوف، الذي عندما رآه طالب رؤوف هدي بأن تذهب، وأخبره طه أنه علم مكانه من الأبلكيشن الخاص بتسجيل المذكرات، ليعلم بعد ذلك أن مذكراته تصل إلى طه والذي يحتفظ بها.

وخلال ملخص الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج، تذهب نجيبة إلى شيرين في الشركة الخاصة بها، وتتحدث معها عن المشكلات التي تواجهها هي وزوجها، وتنصحها الأخيرة بأن تبحث عن نفسها وتغير كل ما يحدث حولها.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك عدد من النجوم بمسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

ومذكرات زوج مسلسل درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثامنة اليوم الخميس من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثامنة غدا الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.