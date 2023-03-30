توجيه مهم من «تعليم القاهرة» بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في الإدارات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيانا لجميع الإدارات التعليمية التابع لها، بترشيد إستهلاك الكهرباء بالمحافظات من 75% إلى 50%، وهو ما يستدعى إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عدا غرفة الأزمات، ومكاتب أداء الخدمات الليلية، وفقا للتوقيتات المحددة ومكاتب الأمن ومكتب المحافظين والقيادات لحين المغادرة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن ذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الاستهلاك في الهيئات والمؤسسات الحكومية لأقل من 50%، وذلك في إطار حزمة من القرارات والتعليمات.

من جانبه، شدد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وتطبيقها على مستوى جميع الإدارات التعليمية الـ33، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.