ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة الأقصر، عن موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3- 2023، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسعون لمعرفة موعد صلاة الفجر بدقة، لأداء الفرائض والصلاة عملا بالسنة النبوية الشريفة خلال الشهر الكريم .

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3-2023، حددته هيئة المساحة المصرية لمحافظة الأقصر وقراها ومدنها التابعة، قبل شهر رمضان المبارك بعدة أيام عبر موقعها الرسمي.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3-2023، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يرفع في تمام الساعة 4:22 صباحًا، وفقًا للتوقيت المحدد بإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، المعلنة من قبل هيئة المساحة المصرية، وفقا لخطوط الطول والعرض، لمحافظة الأقصر.

ويختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الجمعة 31 -3-2023، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، عن موعد أذان الفجر في ثامن يوم من الشهر الكريم بفارق دقيقة واحدة حيث رفع الأذان في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 23 دقيقة.