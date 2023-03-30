مصدر طبي: استقرار حالة المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد

قالت مصادر طبية في مستشفي طوارئ أبو خليفة في الإسماعيلية، إن حالة المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد شبه مستقرة عدا حالتين يجري إجراء كافة الفحوصات الطبية لهما.

وأضافت المصادر الطبية في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم استقبال 8 مصابين في حادث طريق الإسماعيلية قبل لحظات من مدفع الافطار بينهم طفلين في قسم الطوارئ وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري استكمال كافة الفحوصات للمصابين واجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي لأي من المصابين في الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 13 في حادث الإسماعيلية

وأصيب 13 شخص مساء اليوم الخميس جراء انقلاب سيارة ميكروباص قرب قرية أبو خليفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي نقل 8 مصابين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية أن الإصابات اختلفت مابين كسور مختلفة وجروح في مختلف الجسم وجروح سطحية الي جانب اصابتين غير مستقرة يجري إجراء الفحوصات اللازمة لهما.

وقالت المصادر الطبية أن المصابين في حادث الاسماعيلية هم تامر مرسي شعبان 55 سنة ومقيم في القاهره، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد حمدي محمد 37 سنة مقيم في طوخ بالقليوبية، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسيد حامد سيد 35 سنة مقيم في نفس العنوان، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومروة ناصر موسى 30 سنة مقيمة في المرج، ومصابة باشتباه كسر بالترقوة اليمنى.

كما أصيب في الحادث منة الله طارق احمد 21 مقيمة في مدينه نصر، مصابة بسحجة بالجبهة، وزياد عماد جمال 10 سنوات ومقيم في المرج، ومصاب بكدمة في الجبهة، وادم عماد جمال 6 سنوات، ومقيم في المرج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وروماني صبري صبري 27 سنه مقيم في القنطرة غرب، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، وكسر بالترقوة اليسرى.