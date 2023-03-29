قافلة طبية ومعرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا بالغربية

نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 97 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية بلشاي مركز كفر الزيات، وقريه كفر سبطاس مركز طنطا، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، كما تم تنظيم معرضاً لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 150 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتي الشعبية والجمهورية مركز المحلة في الغربية.

توفير الدعم

وقال أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن، إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وثمن الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

10 تخصصات طبية

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة الطبية تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

أسرة بلا عائل

وأوضح ممدوح شعبان إن المستفيد من أي خدمة مقدمة سواء الجانب الطبي أو معارض الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، حيث يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في جميع مراكز المحافظة.