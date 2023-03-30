مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر تاسع أيام رمضان

يتساءل الصائمون بمحافظة الأقصر دائمًا عن مواقيت الصلاة، حرصًا على الطاعات وأداء الصلاة في وقتها، من باب التقرب إلى الله.

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في تاسع أيام شهر رمضان الكريم في محافظة الأقصر اليوم الجمعة 31-3-2023، كما يلي:

موعد صلاة الفجر 4:21

موعد صلاة الظهر 12:1

موعد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:10

موعد صلاة العشاء 7:24

عدد ساعات الصيام في الأقصر

أشار الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ عدد ساعات الصوم في تاسع أيام شهر رمضان المبارك في الأقصر اليوم الجمعة 31-3-2023 يبلغ 14:15 ساعة ويبدأ من أذان الفجر وحتى أذان صلاة المغرب.

يشار إلى أن مديرية أوقاف الأقصر تفتتح اليوم الجمعة مسجدين جديدين من المساجد التي جرى بنائها وتشييدها بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، إلى أن المديرية ستفتتح مسجدي السلام بقرية أبو قليعي بأرمنت، ومسجد أبوبكر الصديق بقرية الرياينة بأرمنت، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية بإدارة أوقاف أرمنت والأهالي.