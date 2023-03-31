مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. الاعتداء على صلاح عبدالله

أحداث مثيرة جاءت في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، التي انتهى عرضها قبل قليل عبر شبكة تليفزيون الحياة، خاصة أنّ حدة الخلافات والصراعات داخل قرية تل شبورة في تزايد مستمر، منذ تولي الفنانة روبي «صفية الفارس» عمدة القرية.

تفاصيل شخصية صلاح عبدالله

وتعرض الفنان صلاح عبد الله، في نهاية أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، للاعتداء أثناء جلوسه بمفرده داخل مكتبه، الذي يحوي آلاف الكتب والمجلدات التي تضم مئات الآلاف من أسرار أهالي قرية تل شبورة؛ إذ كان يُجسد دور «نهرو» شيخ تل شبورة.

ولم تُظهر نهاية مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، تفاصيل الاعتداء أو هوية الشخص المُعتدي، لكن ظهر صلاح عبد الله وهو يجلس على مكتبه، واعتدى عليه أحد الأشخاص بكتاب على رأسه.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، وحسام داغر، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة وصولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.