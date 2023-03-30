موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الجمعة 31 -3-2023

يحين موعد أذان الفجر في أسوان الیوم الجمعة 31 -3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، بعد ساعات قليلة وفقا لما حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية، ويُرفع في تمام الساعة 4:29 دقيقة صباحًا، بفارق دقيقة واحدة عن موعد اليوم السابق إذ كان في تمام الساعة 4:30 دقيقة فجرًا.

وتضم إمساكية شهر رمضان أيضا، مواقيت الصلاة كاملة اليوم بمحافظة أسوان.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

تضم إمساكية شهر رمضان 2023 الصادرة عن هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان المبارك لمحافظة أسوان مواقيت الصلاة، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي:

موعد رفع أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

موعد رفع الشروق: 5:23 صباحًا.

موعد فع أذان الظهر: 11:58 مساءً.

موعد رفع أذان العصر: 3:23 مساءً.

موعد رفع أذان المغرب اليوم:6:3مساءً.

موعد صلاة الفجر اليوم

يلي موعد أذان فجر اليوم التاسع لشهر رمضان المبارك بداية الصيام، وموعد صلاة الفجر بمحافظة أسوان بفارق عدة دقائق، بمقدار الانتهاء من الأذان الثاني بالمساجد وإقامة صلاة الفجر .