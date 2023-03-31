«ري الإسماعيلية» تنقذ 3 آلاف فدان بعد توقف وصول المياه لها بأبوصوير 

نجحت مديرية الري في محافظة الإسماعيلية، في إعادة ضخ المياه لعدد من المناطق، بعد توقف وصول المياه إلى المصارف والخلجان المغذية لها بدائرة مركز أبوصوير.

ووجه المهندس سيد الجوهري رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات القناة، بانتقال معدات الري للتدخل وإعادة المياه مرة أخرى.

وأضاف أن مديرية الري استقبلت شكوى المواطنين بانسداد مأخذ المياه المغذي لعدة مناطق، منها الوراورة والعنتبلي ومرسي غالي ورفلة، البالغ إجماليها ما يزيد عن ألفي فدان مزروعة بمختلف المحاصيل.

وتوقفت المياه عن الضخ، بسبب انسداد الماسورة الرئيسية المارة أسفل طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، والواصلة إلى عدد من الخلجان الرئيسية.

مواطنون: المياه أعادت الروح للأراضي

وقال محمد ابراهيم الورواري، أن مياه الري بعد عودتها أعادت الروح مرة أخرى، إلى الأراضي المزروعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة على غير الطبيعي في الأيام القليلة الماضية.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأراضي المزروعة في المنطقة معظمها لمحصول الغلة، وهي من أجود الأنواع التي يتم توريدها أول بأول، التي كانت تحتاج للمياه خلال هذه الفترة.

تطهير ترعة الإسماعيلية

تعمل مديرية الري في الإسماعيلية خلال الأيام الجارية، على تطهير ترعة الإسماعيلية بطول الترعة، من مدينة التل الكبير حتى مدينة الإسماعيلية.