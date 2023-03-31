موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023
كتب:
إبراهيم الديهي
12:02 ص | الجمعة 31 مارس 2023
موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة
يهل علينا يوم جديد من ليالي شهر رمضان المبارك في محافظة القاهرة وسط أجواء احتفالية وأجواء مميزه يعيشها المواطنين خاصة في المناطق الأثرية والتاريخية في المحافظة، ويبحث الآلاف عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.
موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة
ويكون موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يكون في تمام الساعة الرابعة و 18 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الواحدة و 58 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و 58 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 46 دقيقة صباحا.
موعد أذان الفجر في القاهرة الجمعة 31-3-2023
وأوضحت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة، فموعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 في تمام الساعة الرابعة و 18 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و 59 دقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 13 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 31 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و 15 دقيقة.