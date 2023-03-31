يهل علينا يوم جديد من ليالي شهر رمضان المبارك في محافظة القاهرة وسط أجواء احتفالية وأجواء مميزه يعيشها المواطنين خاصة في المناطق الأثرية والتاريخية في المحافظة، ويبحث الآلاف عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة

ويكون موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يكون في تمام الساعة الرابعة و 18 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الواحدة و 58 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و 58 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 46 دقيقة صباحا.

موعد أذان الفجر في القاهرة الجمعة 31-3-2023

وأوضحت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة، فموعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 31-3-2023 في تمام الساعة الرابعة و 18 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و 59 دقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 13 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 31 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و 15 دقيقة.