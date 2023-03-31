ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، يبحث عنها المتابعون، بعدما شهدت الحلقة الثامنة أحداثا شيقة بداية من مواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد، ومشادة كبيرة بينهما، إلى استيقاظ زوجة رؤوف على حلم تخيلت خلاله شخص يدعي أنه زوجها رؤوف، ويؤكد لها ذلك لتتفاجئ بزوجها أمامها يُحدثها عن ماهية ذلك الشخص.

ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

وجاءت ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023 كالتالي: الساعة 8:45 مساء، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يمكن للجمهور متابعة مسلسل مذكرات زوج عبر تردد قناة سي بي سي 2023 على القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك عدد من النجوم في مسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.