ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، ويبحث الآلاف عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور والإمساك والإفطار في المحافظة، لأداء العبادات ومعرفة مواعيد الصلوات في محافظة المنوفية.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الجمعة

تستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023، حيث يكون في تمام الساعة الرابعة و 20 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية صباحاً بالضبط، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة بالضبط، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 49 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و 16 دقيقة.

موعد أذان الفجر في المنوفية الجمعة 31-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة، حيث أن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم الجمعة 31-3-2023 يكون في تمام الساعة الرابعة و 20 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة 34 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 16 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 36 دقيقة.