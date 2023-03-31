مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. أحمد بدير يتناول قضية «كثرة الإنجاب»

تناول الفنان أحمد بدير، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، قضية «كثرة الإنجاب»، وهي الأزمة التي تُعاني منها غالبية القرى في مصر، حيث جمعه حوارٍ مع ابنته التي تُجسد دورها الفنانة بسمة، في حديقة منزله.

وقال أحمد بدير، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، موجهًا حديثه لابنته: «يا بنتي أنا مش عارف عدد أخواتك ولا أسماءهم»، لافتًا إلى موقفه بعد لحظات من ولادتها: «لما الداية جات تبشرني وتقولي جالك بنت.. أنا كنت عاوز أخنقك وأخلص منك.. بس لما بصيت في عينك، قلت هتبقي بميت راجل لما تكبري.. وهتبقي دراعي اليمين».

وتواصلت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، بعيدًا عن قضية كثرة الإنجاب وكذلك تعامل الأهالي في القرى مع البنات، حيث أبدت بسمة تخوفها من روبي، التي تُجسد دور الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، فيما حرص والدها على طمأنتها.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، يُعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة، كما يُعاد 3 مرات أخرى، الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأخيرًا يُعرض في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويضم مسلسل حضرة العمدة، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم روبي، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمود عبد المغني، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإدوارد، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، وحسام داغر، ومحمد مهران، وصولا عمر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.