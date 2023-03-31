يبحث متابعو مسلسل الكبير أوي 7، عن موعد عرض المسلسل على قناة ON في رمضان 2023 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، الساعة 6:15 مساء، عقب أذان المغرب، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يناقش المشاكل الزوجية وكيفية علاجها بطريقة كوميدية خلال علاقة الكبير أوي ومربوحة.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كل من بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.