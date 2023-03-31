مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة لطارق لطفي.. هل تحدث مفاجآت؟

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة التاسعة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة التاسعة اليوم الجمعة من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة التاسعة اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي أحداثا مثيرة، إذ ذهب رؤوف إلى الجيم برفقة أصدقائه لممارسة التمارين الرياضية، وجاءت هدي إليه أثناء أداءه التمارين وأخبرته عن إعجابها به، إذ في البداية عارض ذلك ولكنه أخبرها في النهاية بحاجته إلى وجودهما سويا.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج

من بين أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، ذهاب طه عياد الذي يؤدي دوره خالد الصاوي إلى رؤوف أثناء وقوفه بالصالة الرياضية مع هدي، ويعلم رؤوف أن مذكراته تصل إلى طه ويحتفظ بها.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك عدد من النجوم بمسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى، ومسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.