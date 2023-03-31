تزامناً تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث أعداد غفيرة من المواطنين من أبناء المحافظة خلال الساعات الجارية قبل مدفع رمضان، عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، في تاسع أيام الشهر المعظم.

تقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان بالمحافظة، ضمن الخدمات المختلفة التي تقدمها بشكل دائم لجميع قرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة

ويأتي موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، 9 رمضان، وذلك فقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية رمضان 2023 وهو كالتالي:-

- موعد أذان المغرب تاسع أيام رمضان، الساعة 06:30 مساء

وفي تاسع أيامه تتواصل مدة ساعات الصيام في شهر رمضان 2023 في محافظة مطروح، لتكون كالتالي:-

مدة ساعات الصوم: 14:18 ساعة

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في محافظة مطروح لـ«الوطن» إن هناك خطة شاملة ثقافية ودينية وتوعوية يجري تنظيمها في المساجد على مدار شهر المعظم من ندوات ودروس للسيدات وحلقات للأطفال وذكرى للقرآن تستفيد منها كافة الفئات العمرية من أصغر الأعمار حتى كبار السن من الرجال والسيدات وذلك من خلال جميع المساجد في القرى والنجوع بمراكز ومدن المحافظة.