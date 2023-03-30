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موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

كتب:

محمد بخات
12:04 م | الخميس 30 مارس 2023
مسجد العوام بمطروح

مسجد العوام بمطروح

تزامنا مع انطلاق الساعات الأولى من ثامن أيام شهر رمضان المعظم، يرغب العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح خلال الساعات الجارية التي تفصلنا عن مدفع رمضان، في معرفة موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام الشهر الفضيل.

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان بالمحافظة، ضمن الخدمات المختلفة التي تقدمها بشكل مستمر للقراء على مدار اليوم.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 

ويأتي موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، 8 رمضان، وذلك فقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة وهي كالتالي:

- موعد أذان المغرب 8 رمضان، الساعة 06:29 مساء.

وفي ثامن أيامه تستمر تكون مدة ساعات الصيام 14:15 ساعة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة مطروح أن جموع غفيرة من المواطنين من أهالي محافظه مطروح يحرصون على أداء جميع الصلوات من الفرائض والنوافل داخل المساجد، على مدار شهر رمضان مع أجواء روحانية وإيمانية في بيوت الله خلال تلك الأيام بجانب الدروس التي يتم تنفيذها بين الصلوات، بالإضافة إلى الملتقى الفكري الإسلامي ودروس السيدات والأطفال في بعض المساجد الكبرى.

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بقلم محمد بخات