موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

يبحث جمهور الفنان أحمد مكي، عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي تناول الحياة الزوجية والملل الذي يصيب العلاقة بعد فترة.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الكبير أوي 7

ويكون موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي7، الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى لمسلسل الكبير أوي 7، بطولة أحمد مكي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية 2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة احمد مكي

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي 7 عددا من الأحداث الكوميدية أبرزها اختطاف مربوحة ومحاولات الكبير إنقاذها وينجح بعد بحث طويل عنها في إنقاذها، ويعترف لها بحبه، ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 ، أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.