مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. مهرة ترفض هدية زيدان وجابر يطرده من الفرح

شهدت الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار أحداثا جديدة، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث بدأت الحلقة بحالة توتر شديدة بين «جابر الكوماندا» وزيدان، الذي حضر حفل زفاف الكوماندا ومهرة، وشعر بالهزيمة وزواج جابر الكوامندا، بعدما رفضت الزواج من زيدان رغم أنها كانت تعمل لديه، ووافقت على جابر.

الكوماندا يطرد زيدان من الفرح

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار رفض مهرة هدية زيدان قبل أن يطرده جابر الكوماندا من الفرح بطريقة غير مباشرة، ما أصاب زيدان بغضب شديد، وبعدها أهداها جابر الكوماندا عقدا أثريا يتوارثونه في عائلتهم.

مواعيد إذاعة مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب نار تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة watch it.

قصة مسلسل ضرب نار

تدور قصة مسلسل ضرب نار حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكنا لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما البعض ويحدث تقارب، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.