مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. جابر الكوماندا يهدي مهرة عقدا أثريا

شهدت الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار، أحداثا جديدة حيث أهدى جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، زوجته مهرة التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقدا وأخبرها أنه عقد أثري يتوارثونه جيلًا بعد جيل وذلك بعد حفل زفافهما.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويٌذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب نار تقوم بطولتة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة واتش ات.

قصة مسلسل ضرب نار

أما قصة مسلسل ضرب نار فتدور حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما البعض ويحدث تقارب، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.