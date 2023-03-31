تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمسافرين: شبورة مائية وأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، المسافرين عبر الطرق الرئيسية والفرعية، من انعدام الرؤية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، جراء انتشار كثيف الشبورة المائية على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، حتى وسط القاهرة الكبرى.

توخي الحظر أثناء القيادة

وحظر خبراء الأرصاد قائدي السيارات، من السرعة الزائدة، مشددة على ضرورة السير بتمهل خاصة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، مع ضرورة تشغيل الإشارات المرورية والإضاءة الخاصة بالشبورة المائية، حرصا على أرواحهم وسلامتهم خلال القيادة والسير، ونوهت بضرورة التوقف على جانبي الطريق خال انعدام الرؤية بشكل كامل، جراء انتشار كثيف للشبورة المائية.

فرص لسقوط الأمطار

كما توقع خبراء الأرصاد، أن طقس هناك فرص لسقوط الأمطار بنحو 20% على مناطق ومدن محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير خلال فترات النهار، التي تبلغ نحو 70 ك/ ساعة، وتمتد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة.