هطول أمطار خفيفة على مطروح والإسكندرية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

تعرضت مدينة مرسى مطروح إلى سقوط أمطار خفيفة تزامنا مع نوة الشمس الكبرى، والتي تشهد موجة من الطقس السيئ وتحاصر الغيوم المحملة بمياه الأمطار سماء المدينة الساحلية، في ظل نشاط للرياح مع برودة في الجو مع انخفاض في درجات الحرارة وغياب الشمس، وتوقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح تقلبات جوية في اليوم الثاني من النوة، حسب هيئة الأرصاد الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار بنسبة 40% على المناطق الواقعة على الساحل الشمالي الغربي في الإسكندرية ومطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن الضبعة ورأس الحكمة وتمتد حتى النجيلة وسيدي براني ومدينة السلوم الحدودية.

توقف حركة الصيد

وأكد نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين في مطروح، أن عمليات الصيد تأثرت بنوة الشمس الكبرى على البحر المتوسط في مطروح والإسكندرية والمدن الممتدة على الساحل، ما أدى إلى توقف حركة الصيد في مواني مرسى مطروح الشرقي والغربي والسلوم، نتيجه ارتفاع الأمواج والمد والجزر، مع نشاط الرياح وعدم استقرار حالة البحر.

منع خروج المراكب

وأوضح لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على جميع المراكب والبحارة بعدم الخروج ودخول المراكب المتواجدة في البحر إلى أقرب ميناء لها من مطروح حتى الإسكندرية حفاظا على الصيادين لحين استقرار الأحوال الجوية.