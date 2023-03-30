مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة: سامي يطلب من شقيقة مهرة الزواج العرفي

شهدت الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار أحداثا جديدة في المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث ستبدأ «مهرة» في القلق بسبب زيارة قريب «جابر الكوماندا» وإعطائه مبلغ 10 آلاف جنيه من أجل الإنفاق خلال شهر العسل وبعدها سافرا لمدة 3 أيام لقضاء شهر العسل وأخبرها الكوماندا أنه يريد إنجاب ولد ليحمل اسمه من مهرة.

وطلب سامي من لولو شقيقة مهرة الزواج العرفي بسبب المحضر الذي حررته مهرة له وحتى لا يبتعدوا عن بعضهم البعض ولكنها رفضت ونهرته.

مهرة تضرب شقيقها

بينما ضبطت مهرة شقيقها وهو يدخن ويلعب مع أصدقاء يبدو أنهم أصدقاء سوء ونهرته إلا أنه ثار عليها وردت عليه بلطمه على وجهه.

مواعيد إذاعة مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، الساعة 10 مساء ويذاع على منصة watch it.

قصة مسلسل ضرب نار

وتدور قصة مسلسل ضرب نار حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما البعض ويحدث تقارب، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.