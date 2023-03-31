مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. محاولات لإفساد العلاقة بين روبي ودينا

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، محاولات محمد محمود عبد العزيز، إفساد العلاقة بين ابنتي عمه، وهما دينا وروبي، التي تُجسد دور صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، وذلك بعدما تحدث معها عن عادة الأهالي بالقرية عدم منح البنات حقهن في الورث.

وقال محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، موجهًا حديثه لـ «دينا»: «من امتى وستات تل شبورة بتاخد ورثها.. أنتم زي الهوانم قاعدين، وبيجيلكم مرتبات شهرية لحد عندكم آخر كل شهر، داهية لتكون صفية فهمتك أنها هتفرق عليكم الميراث.. مفيش حد هياخد ورث.. وبعدين ده إحنا عيلة وإيد واحدة وجيب واحد كمان».

«صفية مش بتحب غير نفسها.. وأنتم بالنسبة لها جهلة»

وحاول محمد محمود عبد العزيز، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، الوقيعة بين دينا وشقيقتها روبي، حيث قال: «روبي نجحت زمان في إن أبوكم يحبها أكتر من أي واحدة فيكم.. وسفرها وعلمها في أكبر جامعة بمصر، وأصبحت دكتورة، وكمان خرجت عن طوعنا واتجوزت الخواجة، وأبوها نفذ رغبتها رغمًا عن رفض الأهالي كلها.. ودلوقتي بقت عمدة القرية كمان.. صفية مش بتحب غير نفسها.. وأنتم بالنسبة لها جهلة».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة الفنانة روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وصولا عمر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.