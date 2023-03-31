مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8.. أحمد مكي يعترف بحبه لمربوحة

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8 للفنان أحمد مكي على قناة أون، عددًا من الأحداث المثيرة أهمها اعتراف الكبير أوي الذي يقوم بدوره مكي بحبه لزوجته مربوحة التي تقوم بدورها الفنانة رحمة أحمد.

الكبير أوي يعترف بحبه لمربوحة

استطاع الكبير أوي ان ينقذ مربوحة من يد عم فخري المصاب بمرض نفسي، في اللحظات الأخيرة قبل أن يقوم بتحنيطها فخري كباقي الفتيات المختطفات في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8 وبعد إنقاذ الكبير لمربوحة يعترف لها بحبه لها وأنه كان يشعر أن شيئا كبيرا مفقودا لتبادله مربوحة نفس المشاعر.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددا كبيرا من نجوم الفن، على رأسهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ويتم عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8 يوميا 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة على أن تتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والإعادة الثانية في الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.