مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. جابر الكوماندا يتورط في تجارة غير شرعية

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار إصابة والدة جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، بأزمة غيبوبة سكر، وسقطت أثناء عملها في الحقل في بلدهم بالصعيد.

وفي نهاية الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار تبين أن جابر الكوماندا يمارس نشاطا غير شرعي مع سامي قريبه، حيث يبيعون أدوية جدول مخدرات ممنوع تداولها وأدوية أخرى مغشوشة ومهربة للصيدليات وعرف زيدان ذلك من أحد أتباعه.

مواعيد إذاعة مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.