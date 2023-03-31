تساؤلات عدة، شهدها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الجمعة، وذلك بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقة الماضية، داخل قرية تل شبورة، التي تتولى عموديتها الفنانة روبي «صفية الفارس».

ويأتي موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة، والتي تنقلها القناة نفسها على الهواء، يوميًا طوال شهر رمضان من داخل مسجد الحسين.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

أما بخصوص الإعادة، يأتي موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.

وتُجسد روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، دور صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، والتي تتولى عمدة قرية تل شبورة، بعد ترشيحها من الفنان أحمد رزق، الذي يُجسد دور جلال الفارس، ابنها عمها، المستشار القانوني، والذي يتحكم في أحداث كثيرة داخل القرية بشكلٍ خفي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، ووفاء عامر، وبسمة، ودينا، وصولا عمر، ونهلة سلامة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.