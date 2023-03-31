سعر الذهب اليوم الجمعة 31- 3- 2023.. عيار 21 سجل 2200 جنيه للجرام

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 في الصاغة، استقرارا في الأسعار التي وصلت إليها أسواق الذهب خلال نهاية تعاملات أمس الخميس، وفق تقارير وأسعار منصات التداول والصاغة، حيث سجل عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 2200 جنيه للجرام، خاصة مع الارتفاعات العالمية.

سعر الذهب اليوم الجمعة للجرام عيار 24

وبلغ سعر الذهب اليوم الجمعة للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في صناعة السبائك، مبلغ 2514 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2200 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1886 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21» اليوم الجمعة مبلغ قدره 17 ألف و600 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأكثر تداولاً بنحو 8% إلى 1984.50 دولار هذا الشهر، لتصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 2014.90 دولار الأسبوع الماضي وفي طريقها لتحقيق أكبر زيادة شهرية بنسبة مئوية منذ يوليو 2020.

وتسببت اضطرابات القطاع المصرفي عالميًا والأزمات الاقتصادية، في ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ليتخطى حاجز الـ2000 دولار للأوقية لأول مرة منذ عام.

ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة الأسبوع الماضي، أشار إلى أن الضغط على النظام المصرفي قد ينهي رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسهم الشركات المنتجة للذهب والتي مثلت أفضل أداء لها خلال الشهر الحالي.