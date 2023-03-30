رئيس شركة لتداول المجوهرات: أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع قريبا

توقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى شركات تداول الذهب والمجوهرات، أن تشهد أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا، خلال الفترة المقبلة، مع استقرار سعر الصرف، كما ستشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

وأشار في تقرير فني، إلى أنّ أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم، سجلت 2140 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، وسجلت الأوقية مستوى 1967 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2446 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1834 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1427 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17120 جنيهًا.