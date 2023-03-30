سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2023.. عيار 21 سجل 2130 جنيها

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 30- 3- 2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية، ليسجل متوسط سعر جرام الذھب عیار 21 نحو 2090 جنيها للبيع، و2130 جنيها للشراء، مع ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري.

سعر الذهب.. عیار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1791 جنيها للبيع و1826 شراء.

سعر الذهب.. عیار 24

بلغ سعر جرام الذھب عیار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2389 جنيها للبيع و2434 جنيها للشراء.

سعر الذهب.. عیار 14

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 داخل محلات الصاغة 1393 جنيها للبيع، و1420 جنيها للشراء، وعيار 12 بلغ سعره 1194 جنيها للبيع و1217 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 30- 3- 2023، ما قيمته 16720 ألف جنيه للبيع، مقابل 17040 للشراء.

أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، مع تعويض بعض الخسائر، مما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وهبطت أسعار الذهب الفوري عالميا بنسبة 0.3% إلى مستوى 1.967.29 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.3% عند 1.966.90 دولار، بحسب رويترز.

وقال هابركورن كبير محللي السوق في RJO Futures، من المتوقع أن تتداول أسعار الذهب حول مستوى 2000 دولار للأوقية حتى الاجتماع القادم لبنك الفيدرالي الأمريكي.. بحسب رويترز.