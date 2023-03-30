سعر الذهب اليوم الخميس.. توقعات بانخفاضه وعيار 21 يسجل 2150 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2023، في تعاملات عصر اليوم، نحو 2457 جنيها لجرام الذهب عيار 24، في حين استقر سعر الذهب اليوم عالمياً حول مستوى 1965 دولارا للأوقية بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين، حيث واصل المستثمرون مراقبة المخاطر على النظام المالي العالمي.

سعر الذهب اليوم الخميس بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2457 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2150 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1843 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1433 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 بـ17200 جنيه.

سعر الأوقية بالعملة المحلية 76417 جنيها.

توقعات بتراجع أسعار الذهب في مصر

في وقت سابق اليوم، قال سعيد إمبابي، مدير إحدى منصات تداول الذهب، في تقرير فني، إن أسعار الذهب مرشحة للتراجع مع استقرار سعر الصرف.

كانت شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، قالت في بيان قبل أيام، إن أسعار الذهب الحالية «غير عادلة» وأنها مرشحة للتراجع الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم الخميس.. زيادة المنافسة بهدف المبيعات

وتشهد السوق حالة من التنافس الشديد بين الشركات بهدف زيادة مبيعاتها من السبائك والجنيهات الذهبية، عبر تقديم عروض من قبيل تخفيض المصنعية، وزيادة «كاش باك»، وذلك بعد انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس.

الأزمة المصرفية الأمريكية تلقي بظلالها

عالمياً، أشار أكبر منظم للبنوك الأمريكية، والذي ظهر أمام الكونجرس هذا الأسبوع، إلى أن الإخفاقات في بنك وادي السيليكون كانت بسبب سوء إدارة المخاطر، وليس بسبب النظام الشامل عبر القطاع المالي.

ويستعد البيت الأبيض لمنظمي البنوك الفيدرالية لفرض قواعد جديدة على البنوك متوسطة الحجم، ويتطلع التجار الآن إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثًا عن أدلة على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.