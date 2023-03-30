استقرار سعر الذهب وسط إقبال على الشراء.. وعيار 21 يسجل 2130 جنيها

استقر سعر الذهب اليوم 30-3-2023 في تعاملات الظهيرة، على نفس أسعار الذهب اليوم الصباحية دون أي تغيير، وسط ترقب في السوق.

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2434 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2130 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1826 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 14سجل 1420 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 17040 جنيه.

وذكر تقرير فني لـ«جولد بيليون» أن الأوضاع الحالية تدعم عمليات شراء الذهب بشكل كبير في محاولة للتحوط ضد أية تغيرات قد تطرأ.

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وتتداول أسعار الذهب اليوم الخميس عند المستوى 1968.00 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير حيث شهدت ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بعد بداية سلبية خلال جلسة اليوم ليسيطر التذبذب على تحركات أسواق الذهب.

الأزمة المصرفية الأمريكية

ويستمر المنظمون الأمريكيون في الدفاع عن النظام المصرفي الأمريكي مؤكدين أنه مستقرًا، وأن الأزمة التي شهدها بنك سيليكون فالي ترجع إلى سوء إدارة المخاطر والمجازفة بشكل كبير، خاصة في ظل عدم وجود تطورات سلبية في القطاع البنكي في الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى عودة الرغبة في المخاطرة ببطء إلى الأسواق كلف الذهب بعض جاذبيته كملاذ آمن.

سعر الدولار اليوم

من ناحية أخرى هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول في جلسة اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية

ويشهد العائد على السندات الحكومية الأمريكية تذبذبا فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%، وفق التقرير.