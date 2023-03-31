لماذا تطالب أمريكا رعاياها بمغادرة روسيا فورا؟.. تعرف على التفاصيل

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم، أن على المواطنين المتواجدين داخل روسيا المغادرة في أقرب وقت ممكن وبشكل فوري، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

القبض على الصحفي الأمريكي

وتأتي تلك المناشدة بعد القبض على الصحفي الأمريكي الذي يعمل لدى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في روسيا وتوجيه تهمة التجسس له.

وفي هذا الصدد، تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.

البيت الأبيض يدين محاولات الكرملين

وعلق وزير الخارجية الأمريكي على احتجاز روسيا للصحفي الأمريكي أن واشنطن تدين محاولات الكرملين المستمرة لتهريب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني.

وأشار بلينكن إلى أن موسكو مستمرة في تخويف الصحفيين وقمعهم ومعاقبتهم، ولكن الآن نتواصل مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن احتجاز الصحفي، ونؤكد أننا سنبذل قصارى جهودنا لإخراج الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا على الخدمات القنصلية وتقديم كل الدعم المناسب.