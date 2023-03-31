مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. الكشف عن هوية المعتدي على صلاح عبد الله

يكشف مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9، أحداثا جديدة داخل قرية تل شبورة، التي تتولى عموديتها الفنانة روبي، صاحبة شخصية «صفية الفارس»، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، وتنتقل حياتها فجأة من القاهرة إلى القرية.

وتبدأ أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9، بجلوس صلاح عبد الله، الذي يُجسد شخصية شيخ القرية السابق «نهرو» داخل مكتبه، حيث فوجئ المُشاهدون بدخول أحد الأشخاص من خلفه، ليعتدي عليه بكتاب على رأسه، ليسقط مغشيًا على سطح المكتب.

كما يشهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9، أحداثا خاصة بالفنانة روبي، وموقفها داخل القرية، وكذلك استكمال الفنان أحمد رزق جلسات العلاج النفسي التي يخضع لها مع الفنان أحمد صادق.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُعرض يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، طوال شهر رمضان، في تمام الساعة الثامنة والربع، كما يُعاد 3 مرات أخرى، الإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.