يكثر البحث عن موعد صلاة الفجر في عدة دول عربية، خاصة في شهر رمضان الكريم، لذا ترصد «الوطن» وقت صلاة الفجر لتاسع يوم رمضان، إذ يبحث الأفراد خلال الساعات الماضية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم

وبالنسبة لـ مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم، فإن الفجر اليوم الجمعة في الساعة الخامسة و7 دقائق، ولأول مرة منذ نحو 6 سنوات، صامت كل الدول العربية أول يوم رمضان في نفس اليوم الذي كان 23 مارس الجاري، بعد صعوبة مشاهدة ورؤية هلال شهر رمضان الكريم يوم الأربعاء وظهر يوم الخميس 23 مارس، ليكون أول أيام الشهر الكريم الذي أنزل الله فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم

وينتظر الأوقات مواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم، من أجل معرفة الوقت المناسب للسحور، وكذلك الصيام، وكذا وقت الذهاب إلى المسجد، حيث يعتاد الكثير من الأفراد على المساجد في رمضان، خاصة في العشر الآواخر من الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم

وبعد البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم، يبحث الأفراد عن مواقيت صلاة الظهر التي تأتي في الثانية عشر و44 دقيقة وصلاة العصر التي تأتي في الرابعة و14 دقيقة وصلاة المغرب حيث الإفطار، في الساعة السادسة إلا 4 دقائق، أما صلاة العشاء فتحين في الساعة الثامنة و12 دقيقة مساءا.