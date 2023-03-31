السيطرة على حريق في 3 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج

تمكنت وحدة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من إخماد حريق نشب بأحد المنازل فضلا عن امتدادها إلى منزلين آخرين، بشارع الجلاء بجوار معهد الفتيات الأزهري بمدينة أخميم.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، باندلاع حريق بأحد المنازل بناحية شارع الجلاء بجوار معهد الفتيات الأزهري بمدينة أخميم.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لموقع الحادث لإخماد النيران، ولتحجيم انتشار ألسنة اللهب، ومنع تطايرها للمنازل المجاورة بفعل الرياح.

كما انتقل لموقع الحادث حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومدير الأزمات ومدير الإدارة الهندسية وعضو المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

حصر الخسائر وتحرير محضر

وبالانتقال لموقع الحادث، تم إخماد الحريق وعمل كردون أمني لحماية المواطنين، وإبلاغ الشئون الاجتماعية والطب البيطري لحصر الخسائر والممتلكات، حيث امتدت النيران إلى منزلين مجاورين بفعل الرياح، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.