مقتل 12 شخصا في حريق سفينة ركاب جنوب الفلبين

أعلن مسؤول خفر السواحل الفلبيني، أن نحو 12 شخصا لقوا مصرعهم، و230 شخصا تم إنقاذهم، نتيجة اشتعال النيران في سفينة ركاب مساء أمس، قبالة إقليم باسيلان جنوب الفلبين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

3 أطفال قتلوا في الحريق

وذكر حاكم مقاطعة باسيلان جيم هاتمان ساليمان، أنّ السفينة «إم في ليدي ماري جوي 3» كانت تحمل نحو 200 راكب عندما اندلعت فيها النيران قبالة جزيرة «بالوك- بالوك»، لافتا إلى وجود 3 أطفال بين القتلى، أحدهم رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، و9 أشخاص قتلوا في الحريق الذي اندلعت في حجرات بالسفينة.

وقال ساليمان إنّ نحو 14 شخصا أصيبوا، وهناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، ومن المحتمل زيادة عدد الأشخاص المفقودين، لأن عدد ركاب السفينة تجاوز الـ205 راكب في قائمة السفينة.

أسباب نشوب الحريق

وأضاف أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مدينة «زامبوانجا» ومقاطعة «باسيلان»، ليحصلوا على العلاج اللازم جراء إصابتهم من الحروق، وأشار ساليمان إلى أن أسباب نشوب الحريق لم يتضح بعد.