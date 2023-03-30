السيطرة على حريق داخل منزل في قرية بالغربية دون خسائر بشرية

شهدت قرية صناديد، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، حريقاً داخل إحدى الشقق السكنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية في قرية صناديد، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، حيث إن الشقة السكنية داخل منزل مجاور إلى منازل سكنية.

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن الحريق داخل شقة سكنية في منزل مكون من طابقين، وتم السيطرة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية، وقبل امتدادها إلى الأماكن والمنازل المجاورة، وعدم وجود إصابات بشرية، والنيران التهمت بعض محتويات الشقة السكنية.

انتداب خبراء المعمل الجنائي

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق، وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.