حريق يلتهم 6 أحواش مواشي في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، بمساعدة الأهالي على حريق هائل، نشب داخل عدد من أحواش بنجع الجامع في قرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة.

حريق في مركز الوقف

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ، بنشوب حريق داخل 6 أحواش ملحقين بالمنازل خاصة بالمواشي بنجع الجامع بقرية المراشدة بمركز الوقف، دون خسائر بشرية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل 6 أحواش مواشي ملك عدد من المواطنين، ولم تسفر عن خسارة في الأرواح.

وتمكنت الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، وتبين بحسب التحريات ولجان الوحدة المحلية أن سبب الحريق ماس كهربائي بالمنازل.

حررت المحاضر اللازمة حيال الحرائق، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.