مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8.. أحمد السقا يعد مكي بحضور مهرجان المزاريطة

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 7، مفاجآت ومواقف كوميدية ، ويعرض المسلسل على قناة on، عقب أذان المغرب، بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد .

أحمد السقا يتعرف على الكبير

خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي7، قابل «الكبير» عن طريق الصدفة الفنان أحمد السقا، ودار بينهما حوار، واتضح أن «السقا» يعرف حزلقرم شقيق الكبير وتربطهما صداقة، وعاتب السقا، الكبير على طريقة دعوة الدكتور ربيع له غير اللائقة في مهرجان المزاريطة بدورته الأولى، ليحصل منه الكبير على وعد بحضوره الدورة الثانية.

الكبير ينقذ مربوحة

وبعد بحث عن مربوحة وجد الكبير فيلا عم فخري التي تتواجد بداخلها مربوحة واستطاع إنقاذها من يد فخري قبل أن يقوم بتحنيطها، وفي نهاية الحلقة اعترف الكبير لمربوحة بحبه، لها كما أظهر إعجابه بـ «طقم الملابس» الذي ترتديه.