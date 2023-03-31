مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 9.. ماذا يفعل أحمد مكي بعد إنقاذ مربوحة؟

ينتظر متابعو مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الحلقة 9، بعد إنقاذ أحمد مكي «الكبيرأوي»، رحمة أحمد «مربوحة»، من يد خاطفها فخري، الذي لعب دوره الفنان علاء مرسي.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 9

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 9 يكشف عن التطورات التي سوف تشهدها علاقة الكبير ومربوحة، بعد رحلتهما معا إلى مصر، التي انتهت بخطف مربوحة وإنقاذ الكبير له مع صديقه نفادي، وأثناء رحلة بحثهما عن مربوحة، يلتقيا بالفنان أحمد السقا، الذي يصدف امتلاكه حصان على نفس اسم مربوحة.

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 9 يعرض على شاشة قناة on الساعة 6:15، بعد أذان المغرب مباشرة، والساعة 12:30بعد منتصف الليل في الإعادة الأولى، والساعة 6:30 صباحا في الإعادة الثانية.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وتدور أحداث مسلسل الكبيرأوي الجزء السابع حول الخلافات الزوجية التي تقع بين الأزواج نتيجة مرور فترة من الوقت على علاقاتهم، وعلى جانب آخر يظهر المسلسل محاولات جوني العثور على ذاته من خلال العمل «لايف كوتش» في المزاريطة.