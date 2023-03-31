مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يحظى باهتمام كبير من محبي ومتابعى الممثل أحمد مكي منذ الجزء الأول، ويسابق الكبير أوي خلال السباق الرمضاني 2023 مجموعة من الأعمال الدرامية المختلفة على شاشة قناة on، لذلك مواعيد مسلسل الكبير على قناة on في رمضان 2023 يبحث عنها الكثير من متابعي ومحبي المسلسل.

مواعيد مسلسل الكبيرعلى قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبيرأوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 في تمام الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة، ويمكن مشاهدته مرة أخرى على شاشة قناة on الساعة 6:15 صباحا في الإعادة الأولى، والساعة 11:15 مساء في الإعادة الثانية.

مواعيد مسلسل الكبيرأوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 تكشف خلالها الأحداث عن العلاقة بين الكبير أوي ومربوحة التي أصابها الفتور بعد مرور وقت على زواجهما، ووصل بهم الأمر للذهاب إلى مستشارة العلاقات الزوجية، التي نصحتهم بالسفر وقضاء وقت معا، وهذا ما أقدما عليه بالفعل.

أحداث من الحلقة 8 مسلسل الكبيرأوي

وعرضت الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي محاولة الكبير البحث عن مربوحة وإنقاذها بعد تعرضها للخطف على يد علاء مرسي، الذي يمثل دور فخري، وبالفعل يتمكن الكبير من إنقاذ مربوحة، ويمكن متابعة باقي الأحداث من خلال مواعيد مسلسل الكبير على قناة on في رمضان 2023.