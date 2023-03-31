مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 8.. مايان السيد تشك في عنبة

تتوالى أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بتشويق وكوميديا، داخل الإطار العائلي، حيث شكوك مايان السيد في عنبة، لسرقته حقيبتها، ومحاولتها العثور عليه بعد خروجه من قسم الشرطة وتركه إياها.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تعرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، أيضا سيكون عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، محاولة سمير المسيطر وهو الفنان محمد محمود الذي نصب باسم الدكتورة سميحة، معرفة مكان يسرا، حيث أنها عادت لمصر بعد فترة غياب دامت 25 عاما عاشتها في كندا.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.