ملخص الحلقة 8 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة .. يسرا تسأل عن بويكا

تدور أحداث ملخص الحلقة 8 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، حول وصول شنط الدكتورة سميحة لها بعد فترة طويلة من التوهان، إذ أنها كانت لدى بويكا دور مصطفى عنبة، بعد أن تركتها له سماح ابنة سميحة دور الفنانة يسرا.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

استكمل ملخص الحلقة 8 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بمحاولة استخلاص أوتاكا بعض المعلومات من فوقية دور شيماء سيف لمعرفة مكان الدكتورة سميحة ودورها الحالي مع أولادها، وذلك لإخبار سمير المسيطر دور الفنان محمد محمود بإخبارها.

ملخص الحلقة 8 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة اخراج عمرو صلاح

غضبت يسرا خلال الحلقة 8 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من ابنتها سماح لعدم قيامها بإخبار بويكا وتريد معرفة سبب كذبها عليها طيلة الفترة الماضية.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وادم الشرقاوي وأوتاكا ومحمد محمود وسماء ابراهيم وايمان السيد وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعلاء مرسي وصفاء جلال ومن انتاج العدل جروب واخراج عمرو صلاح